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Матч Украина - Эстония обслужат арбитры из европейского топ-чемпионата

понедельник, 11 ноября 2019, 19:30
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Товарищеский поединок сборной Украины против команды Эстонии обслужит испанская бригада арбитров.

Об этом сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Главным арбитром встречи назначен Хуан Мартинес Мунуэра. В качестве его ассистентов на линиях выступят Теодоро Сабрина Маган и Роберто Алонсо Фернандес. Четвертый арбитр – Виталий Романов.

Матч Украина - Эстония состоится 14 ноября в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена". Начало поединка в 19.00.

Напомним, что сборная Украины уже гарантировала себе попадание в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года. В последнем матче отбора Евро-2020 украинцы на выезде сыграют со сборной Сербии. Встреча состоится 17 ноября.

Ранее "Апостроф" сообщал, что футболисты сборной Украины собрались в Киеве перед матчами с Эстонией и Сербией.

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