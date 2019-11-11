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Футболисты сборной Украины собрались в Киеве перед важнейшим матчем отбора Евро-2020: фото и видео

понедельник, 11 ноября 2019, 18:15
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Футболисты сборной Украины встретились в Киеве перед началом подготовки к предстоящему товарищескому матчу с командой Эстонии, а также поединку отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Сербией.

Об этом сообщает официальный сайт украинской ассоциации футбола (УАФ).

На сбор прибыли все игроки, кроме травмированного Александра Зинченко, который восстанавливается в Англии. В Киев прибыл нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес, который получил повреждение в матче 14-го тура чемпионата Украины с "Динамо" (2:1). В ближайшее время Мораес и другие игроки, которые испытывают проблемы со здоровьем, пройдут медицинское обследование у главного врача сборной Артура Глущенко.

Напомним, что сборная Украины досрочно гарантировала себе выход в финальную стадию чемпионата Европы. Впрочем, поединок с Сербией не будет формальностью для украинских футболистов. Для того, чтобы попасть в первую корзину при жеребьевке Евро-2020, подопечным Андрея Шевченко нужно набрать одно очко в матче с сербами.

Игра с Сербией пройдет 17 ноября в Белграде. Поединок Украина - Эстония состоится 14 ноября в Запорожье.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина продвинулась вверх в рейтинге ФИФА.

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