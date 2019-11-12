RU  UA  EN

вторник, 12 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

12 ноября

17:00
Женщина копирует наряды знаменитостей, доказывая, что стиль не зависит от размера: фото
16:10
Все болит: Леся Никитюк показала синяки после падений на съемках
16:00
Оксана Марченко пожаловалась на слежку СБУ и заявила о решении идти в президенты
15:43
Дизайнер Стелла Маккартни удалила пост о Меган Маркл из-за возмущения в соцсетях
14:15
Не могли найти причину: солистка "Время и Стекло" впервые рассказала о борьбе с заболеванием кожи
14:00
В команде Данилко посмеялись над новостью о сердечном приступе у артиста: что произошло на самом деле
13:53
Режиссер "Ла-Ла Ленда" готовит новый фильм с Брэдом Питтом и Эммой Стоун
13:08
Мое чудо: Анна Ризатдинова в день рождения сына показала милое видео
12:55
Уилл Смит показал смешную пародию на "Матрицу", которую снял со старшим сыном
12:40
Меган Маркл не взяли в компанию к Елизавете II и Кейт Миддлтон на важной церемонии, и вот почему
12:18
Шакира рассказала о депрессии и страхе после болезни голосовых связок
12:03
Актриса "Дизель Шоу" с мужем и маленьким сыном украсили обложку глянца: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Была особенной: юная американская спортсменка скончалась после трагической тренировки

вторник, 12 ноября 2019, 16:45
переглянути новину українською

20-летняя американская гимнастка Мелани Коулман погибла через два дня после падения с брусьев во время тренировки.

Об этом сообщает The Connecticut Post.

По данным источника, Коулман проводила тренировку в университете Южного Коннектикута. Во время упражнения спортсменка не сумела схватиться за брусья и упала. Врачи диагностировали у нее серьезную травму позвоночника. Несмотря на все усилия медиков, девушка скончалась.

Коулман являлась капитаном гимнастической команды, а также была участницей государственной программы по подготовке олимпийских атлетов. Ее успехи отметила Федерация гимнастики США.

"Тренеры и преподаватели описывают Мелани как особенную молодую девушку. Она добивалась успехов, как в классе, так и в зале. Мы приносим наши глубочайшие соболезнования ее родственникам и друзьям", - сказал глава университета Джо Бертолино.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России футболист погиб ужасной смертью в полицейском участке.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ливерпуль - Манчестер Сити - 3:1 Хроника матча

Шахтер - Динамо - 1:0 Хроника матча, видео гола

Бавария - Боруссия - 4:0 Хроника матча

Александрия - Сент-Этьен - 2:2 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: