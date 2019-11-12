Была особенной: юная американская спортсменка скончалась после трагической тренировки

20-летняя американская гимнастка Мелани Коулман погибла через два дня после падения с брусьев во время тренировки.

Об этом сообщает The Connecticut Post.

По данным источника, Коулман проводила тренировку в университете Южного Коннектикута. Во время упражнения спортсменка не сумела схватиться за брусья и упала. Врачи диагностировали у нее серьезную травму позвоночника. Несмотря на все усилия медиков, девушка скончалась.

Коулман являлась капитаном гимнастической команды, а также была участницей государственной программы по подготовке олимпийских атлетов. Ее успехи отметила Федерация гимнастики США.

"Тренеры и преподаватели описывают Мелани как особенную молодую девушку. Она добивалась успехов, как в классе, так и в зале. Мы приносим наши глубочайшие соболезнования ее родственникам и друзьям", - сказал глава университета Джо Бертолино.

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