Милевский встретился с Алиевым в Киеве: эпические фото

Бывшие футболисты киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский и Александр Алиев встретились в Киеве.

Об этом Милевский сообщил в своем Instagram.

"С кентом", - написал футболист, прикрепив совместную фотографию с Алиевым.

Встреча состоялась в заведении "Миля", которое принадлежит Милевскому.

Напомним, что оба футболиста являются воспитанниками "Динамо". Вместе Милевский и Алиев неоднократно нарушали спортивный режим, за что многократно были оштрафованы руководством клуба.

Сейчас 34-летний Милевский выступает за "Динамо-Брест", а 34-летний Алиев является тренером любительского клуба "Хмельницкий".

Ранее "Апостроф" сообщал, что гола Милевского не хватило "Динамо-Брест" для чемпионского титула.