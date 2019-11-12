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Милевский встретился с Алиевым в Киеве: эпические фото

вторник, 12 ноября 2019, 15:45
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Бывшие футболисты киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский и Александр Алиев встретились в Киеве.

Об этом Милевский сообщил в своем Instagram.

"С кентом", - написал футболист, прикрепив совместную фотографию с Алиевым.

Встреча состоялась в заведении "Миля", которое принадлежит Милевскому.

Напомним, что оба футболиста являются воспитанниками "Динамо". Вместе Милевский и Алиев неоднократно нарушали спортивный режим, за что многократно были оштрафованы руководством клуба.

Сейчас 34-летний Милевский выступает за "Динамо-Брест", а 34-летний Алиев является тренером любительского клуба "Хмельницкий".

Ранее "Апостроф" сообщал, что гола Милевского не хватило "Динамо-Брест" для чемпионского титула.

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