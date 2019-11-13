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Надаль обыграл лучшего российского теннисиста в невероятном матче-триллере

среда, 13 ноября 2019, 19:00
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Первая ракетка планеты Рафаэль Надаль (Испания) обыграл россиянина Даниила Медведева в матче 2-го тура группового этапа Итогового турнира АТР.

Первый сет на тай-брейке выиграл российский теннисист. Во второй партии борьбы практически не получилось - ее со счетом 6:3 выиграл Надаль. Третий сет Медведев начал очень мощно. Он сразу же взял две подачи соперника и довел счет в партии до 5:1. Однако после этого картина на корте изменилась коренным образом. Надаль смог сравнять счет и одержать победу в матче на тай-брейке.

ИТОГОВЫЙ ТУРНИР АТР

2-й тур

НАДАЛЬ Испания - МЕДВЕДЕВ Россия - 2:1 (6:7 (3:7), 7:6 (7:4))

В последнем туре Надаль сыграет со Стефаносом Циципасом (Греция), а Медведев - с Александром Зверевым (Германия).

Ранее "Апостроф" сообщал, что опубликован итоговый рейтинг WTA.

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