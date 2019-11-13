Украина - Эстония: история противостояний

14 ноября сборная Украины в товарищеском матче на своем поле сыграет с национальной командой Эстонии. Смотрите прямую трансляцию игры Украина - Эстония на "Апострофе". Встреча состоится в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена". Начало матча в 19:00.

Украина и Эстония ранее провели между собой четыре матча.

Впервые команды встретились 13 ноября 1994 года. Тогда украинцы в матче отборочного турнира чемпионата Европы-1996 разгромили соперника на своем поле со счетом 3:0. 26 апреля 1995 года Украина обыграла Эстонию в том же отборе в гостях - 1:0. Следующий матч состоялся 11 октября 2011 года. Сборная Украины обыграла соперника в выездном товарищеском матче со счетом 2:0. В последний раз украинцы и эстонцы играли 28 мая 2012 года. Победу вновь одержала Украина - 4:0.

Напомним, что Украина уже гарантировала себе попадание в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года, а Эстония потеряла все шансы пробиться на Евро-2020.

Ранее "Апостроф" сообщал, что матч Украина - Эстония обслужат арбитры из европейского топ-чемпионата.