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Украина одержала яркую победу над Эстонией в квалификации Евро-2020

среда, 13 ноября 2019, 15:54
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В матче 1-го тура квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года молодежная сборная Украины U19 разгромила команду Эстонии со счетом 4:0.

Победу украинской сборной принесли голы Михаила Мудрика, Артема Шулянского, Данилы Сикана и Максима Гирного.

Следующий матч украинцы проведут со Словенией 16 ноября. Также в группе выступает команда Швеции. В элит-раунд квалификации гарантированно выйдут две лучшие команды из группы.

Украина – Эстония – 4:0 (2:0)
Гол: М. Мудрик (38), Шулянский (45), Сикан (63, с пенальти), Гирный (77)

Украина: Трубин – В. Мудрик, Биловар, Якуба, Ярош – Бодня, Батагов – Шулянский, М. Мудрик, Надольский – Сикан.

Ранее "Апостроф" публиковал историю противостояний между взрослыми сборными Украины и Эстонии.

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Раздел: Спорт Тема: Футбол
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