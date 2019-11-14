Федерер победил Джоковича в матче жизни на Итоговом турнире года

В матче 3-го тура группового этапа Итогового турнира года швейцарец Роджер Федерер победил серба Новака Джоковича и вышел в полуфинал.

Федерер удачно начал матч и выиграл подачу соперника уже в третьем гейме. После этого швейцарец успешно брал очки на своей подаче, не позволив сопернику даже сделать брейк-поинт.

Во втором сете у Джоковича был шанс перехватить инициативу, но в четвертом гейме он не реализовал брейк-поинт. В следующем гейме Федерер сделал брейк и повел в счете. В концовке сета швейцарец вновь взял подачу соперника, а вместе с ней и матч.

В полуфинале Федерер сыграет с победителем группы А, который определится 15 ноября.

Новак ДЖОКОВИЧ (Сербия) - Роджер ФЕДЕРЕР (Швейцария) - 0:2 (4:6, 3:6)

Ранее "Апостроф" сообщал, что во 2-м туре Итогового турнира года Надаль победил Медведева.