Ломаченко назвал причину поражения Гвоздика в чемпионском бою с россиянином

Украинский чемпион по боксу Василий Ломаченко, выступающий в легкой весовой категории, прокомментировал поражение соотечественника Александра Гвоздика россиянину Артуру Бетербиеву в поединке за пояса по версиям IBF и WBC в полутяжелом дивизионе.

Своими мыслями о бое Ломаченко поделился в эфире RADIO KORDON.

Так, один из лучших боксеров современности вне зависимости от весовой категории заявил, что связывает поражение Гвоздика с плохой физической формой. По его мнению, тренерский штаб Александра не достаточно времени уделил физической подготовке. Также Ломаченко отметил, что не задумывается о тренерской карьере, так как не видит себя в этой роли.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ломаченко упустил первое место в престижном боксерском рейтинге.