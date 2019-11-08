Ломаченко упустил первое место в престижном боксерском рейтинге: названа причина

Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес вышел на первое место в рейтинге P4P (вне зависимости от весовой категории) по версии издания The Ring. Это произошло благодаря победе мексиканца над россиянином Сергеем Ковалевым.

Победа принесла Альваресу титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO. Стоит отметить, что ради боя мексиканец поднялся в весе сразу на два дивизиона.

В рейтинге P4P Альварес опередил украинского чемпиона мира в легком весе Анатолия Ломаченко. В тройку также входит чемпион мира в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд.

Топ-10 рейтинга P4P от The Ring выглядит так:

1. Сауль Альварес (Мексика, чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO).

2. Василий Ломаченко (Украина, чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC).

3. Теренс Кроуфорд (США, чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO).

4. Наоя Иноуэ (Япония, чемпион мира в легчайшем весе по версиям WBA и IBF).

5. Александр Усик (Украина, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе).

6. Эррол Спенс-младший (США, чемпион мира в полусреднем весе по версиям WBC и IBF).

7. Геннадий Головкин (Казахстан, чемпион мира в среднем весе по версии IBF).

8. Хуан Эстрада (Мексика, чемпион мира во 2-м наилегчайшем весе по версии WBC).

9. Артур Бетербиев (Россия, чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF).

10. Мэнни Пакьяо (Филиппины, чемпион мира в полусреднем весе по версии WBA).

Ранее "Апостроф" сообщал, что Усик попал в топ-5 в престижном боксерском рейтинге.