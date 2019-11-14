Сколько Украина может заработать на Евро-2020: названа впечатляющая сумма

В УЕФА недавно утвердили призовой фонд финальной стадии Евро-2020, после чего стало известно, сколько заработают команды за успехи на каждой стадии финального турнира.

За выход на Евро-2020 сборная гарантировано получит 9,25 миллиона евро призовых. Так как сборная Украины уже вышла на первенство, она автоматически может рассчитывать на вышеупомянутую сумму.

За каждую победу в матче группового этапа сборным полагается 1,5 миллиона евро, а за ничью - 750 тысяч евро.

Команды, вышедшие из группы, получат по 2 миллиона, а участники четвертьфинала заработают еще по 3,25 миллиона. За выход в полуфинал УЕФА будет платить командам по 5 миллионов.

Второе место европейского первенства гарантировано получит 7 миллионов евро, а триумфатор Евро-2020 заработает 10 миллионов.

Напомним, что полузащитник сборной Украины и итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский впервые стал отцом.