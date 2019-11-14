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В семье одного из лидеров сборной Украины произошло значимое событие: трогательные фото

четверг, 14 ноября 2019, 09:36
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Полузащитник сборной Украины и итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский впервые стал отцом.

Супруга одного из лидеров национальной команды Роксана 13 ноября родила дочь, которую назвали Оливия.

"Наше счастье, наша любовь, смысл нашей жизни, наша Оливия. Горжусь тобой, моя любовь Роксана, ты сделала меня самым счастливым", - подписал футболист фотографии с новорожденной дочерью в Instagram.

В комментариях поклонники звездного украинца рассыпались в комплиментах молодому отцу и пожелали новорожденной девочки быть счастливой и здоровой. Также поздравления Малиновский получил и от коллег "по цеху".

Напомним, что полузащитник сборной Украины по футболу Руслан Малиновский может перейти в лондонский "Челси".

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