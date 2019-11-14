Украина - Эстония - 1:0 Видеообзор

Сборная Украины в товарищеском матче обыграла команду Эстонии. Встреча состоялась в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена".

Единственный гол на 92-й минуте забил полузащитник Роман Безус, который отличился со штрафного благодаря рикошету от стенки.

Украина – Эстония - 1:0 (0:0)

Гол: Безус, 90+2

Украина: Лунин, Матвиенко (Шабанов, 46), Соболь, Пластун, Болбат, Цыганков (Безус, 46), Коваленко (Буяльский, 46), Шахов (Шепелев, 76), Сидорчук (Иванисеня, 46), Ярмоленко (Швед, 66), Беседин.

Эстония: Игонен, Пикк, Баранов, Камс (Тенисте, 46), Кууск, Крейда, Айнсалу (Антонов, 63), Пури (Калласте, 83), Лийвак (Зенев, 63), Аньер (Сорга, 71), Кяйт (Васильев, 71).

Предупреждения: Кяйт (51), Баранов (77), Соболь (83), Зенев (87).

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