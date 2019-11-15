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Легендарный футболист объявил о важном решении

пятница, 15 ноября 2019, 11:33
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Легендарный испанский футболист Давид Вилья, ныне выступающий за японский "Виссел Кобе", объявил о важном решении по своей карьере.

Слова 37-летнего нападающего приводит Goal.com.

"Я долго об этом думал. И принял решение после обсуждений с семьей и своим окружением. Я хочу сам уйти из футбола, а не быть вынужденным уйти из него", - сказал Вилья.

Карьеру футболист завершит по окончании текущего сезона. Ранее он выступал за испанские "Спортинг", "Сарагосу", "Валенсию", "Барселону", "Атлетико", американский "Нью-Йорк Сити" и австралийский "Мельбурн Сити". В составе сборной Испании он становился чемпионом мира и Европы. С 59 забитыми мячами он является лучшим бомбардиром в истории своей национальной команды.

Ранее "Апостроф" сообщал, что один из лучших игроков мира отчислен из своей сборной.

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