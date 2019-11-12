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Один из лучших игроков мира отчислен из своей сборной: детали скандала

вторник, 12 ноября 2019, 19:27
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Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг отчислен из сборной Англии на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата Европы с национальными командами Черногории и Косово из-за потасовки с защитником "Ливерпуля" Джо Гомесом.

Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, инициатором конфликта между двумя футболистами стал Стерлинг. Он, находясь в расположении сборной, попытался выяснить отношения с партнером по национальной команде, которому противостоял днем ранее в матче чемпионата страны между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити". После стычки главный тренер англичан Гарет Саутгейт решил исключить Стерлинга из состава на ближайшие два матча.

Ранее "Апостроф" сообщал, что команда Малиновского сенсационно отобрала очки у "Манчестер Сити".

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