Прощай Евро: Украина уступила Дании в сверхважном матче

Молодежная сборная Украины проиграла сверстникам из Дании в домашнем матче отборочного турнира Чемпионата Европы 2021 года.

Наша команда провалила дебют поединка - уже к 25-й минуте встречи в воротах Олега Билыка побывало два мяча. На 59-й минуте положение украинцев и вовсе стало критическим после того, как хет-трик сделал Андреас Сков Ольсен.

Тем не менее, через четыре минуты Назарий Русин один мяч отыграл. Еще через 9 минут у подопечных Руслана Ротаня появился шанс спасти игру. У датчан красная карточка была предъявлена Мадсу Серенсену, а наша команда получила возможность пробить пенальти. Николай Шапаренко 11-метровый удар не реализовал, однако первым на добивании оказался Георгий Цитаишвили, переправивший мяч в сетку.

В оставшееся время украинцы отчаянно пытались спасти матч, но уйти от поражения они так и не смогли.

Турнирное положение команд: 1. Дания - 12 очков (4 игры), 2. Румыния - 9 (4), 3. Финляндия - 7 (5), 4. Украина - 3 (4), 5. Северная Ирландия - 2 (4), 6. Мальта - 1 (3).

ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР ЕВРО-2021 U21

4-й тур

УКРАИНА - ДАНИЯ - 2:3

Голы: Сков Ольсен, 5; Сков Ольсен, 24; Сков Ольсен, 59; Русин, 63; Цитаишвили, 73.

Нереализованный пенальти: Шапаренко, 73.

Украина: Билык, Конопля (Супряга, 79), Попов, Бондарь, Корниенко, Шапаренко (Булеца, 75), Алибеков (Чех, 46), Стецков (Топалов, 64), Леднев (Цитаишвили, 64), Русин, Вантух.

Дания: Кристенсен, Нельссон, Серенсен, Поульсен, Лаурсен, Нарти (Соренсен, 75), Андерсен, Сков Ольсен (Расмуссен, 82), Ларсен, Дамсгаард (Дрейер, 70).

Удаление: Серенсен, 72 (прямая красная).

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Украины чудом обыграла одну из слабейших команды Европы.