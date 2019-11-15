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Реванш удался: Месси принес победу Аргентине над главным соперником

пятница, 15 ноября 2019, 21:00
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Сборная Аргентины обыграла национальную команду Бразилии в товарищеском матче, который состоялся в Рияде (Саудовская Аравия).

Уже на 10-й минуте встречи бразильцы получили шанс открыть счет, однако Габриэл Жезус не реализовал пенальти. Через три минуты 11-метровый удар не смог забить и капитан аргентинцев Лионель Месси, однако он все же добил мяч в сетку ворот соперника после сейва Алисона Бекера.

Этот гол так и остался единственным в матче. Таким образом, аргентинцам удалось взять реванш у бразильцев за поражение со счетом 0:2 в полуфинальном матче Кубка Америки летом этого года.

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ

БРАЗИЛИЯ - АРГЕНТИНА - 0:1

Гол: Месси, 13.

Нереализованные пенальти: Жезус, 10; Месси, 13.

Бразилия: Алисон, Данило, Милитао, Силва, Сандро (Лоди, 64), Артур (Фабиньо, 55), Каземиро, Пакета (Коутиньо, 46), Жезус (Ришарлисон, 73), Фирмино, Виллиан (Родриго, 73).

Аргентина: Андрада, Фойт, Песселья, Отаменди, Тальяфико, Окампос (Гонсалес, 74), Де Пауль (Домингес, 90), Паредес (Родригес, 83), Ло Сельсо (Акунья, 59), Месси, Мартинес (Аларио, 88).

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина уступила Дании в сверхважном матче.

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