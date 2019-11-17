Сотрудник стадиона жестко травмировал игрока "Динамо": видео

Защитник "Динамо" Томаш Кендзера получил травму в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Израиля и Польши при достаточно странных обстоятельствах.

Под занавес встречи на поле выбежал один из болельщиков. За ним сразу же последовали стюарды, один из которых и травмировал игрока киевского клуба. В погоне за нарушителем тот влетел в футболиста гостей. После столкновения Кендзера упал и долгое время не мог подняться. Арбитр был готов даже остановить матч и увести команды с поля. Однако игроки сумели убедить судью доиграть матч.

Отметим, что Кендзера все же смог доиграть матч, который завершился победой его команды со счетом 2:1.

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