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Самый неудачный пенальти года: в Англии вратарь шокировал зрителей своим ударом

воскресенье, 17 ноября 2019, 14:32
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В матче одной из низших английских лиг между командами "Нанитон Боро" и "Стрэтфорд Таун" произошел забавный эпизод.

Об этом сообщает The Guardian.

На 60-й минуте встрече при счете 0:0 "Нанитон Боро" заработал право исполнить пенальти. Пробивать 11-метровый удар решился голкипер Тони Бридин. Его попытка огорчить коллегу из "Стрэтфорд Таун" оказалась неудачной не только для его команды, но и для зрителей, сидевших за воротами. Бридин пробил выше ворот, после чего мяч врезался в прожектор на трибуне. В результате тот оборвался и упал прямо на зрителей.

Сообщается, что во время инцидента никто не пострадал. "Нанитон Боро" все же удалось выиграть у соперника со счетом 2:0.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Сербии сделали резкое заявление перед матчем с Украиной.

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