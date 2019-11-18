Названа самая сексуальная спортсменка планеты: фото

Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт была признана самой сексуальной спортсменкой планеты.
Соответствующий титул бегунье присвоило австралийское издание Busted Coverage. Заниматься легкой атлетикой Алиса начала в 7-летнем возрасте. Ее мечта - победа на Олимпийских играх, однако на сегодняшний день главным достижением немецкой спортсменки является "серебро" чемпионата мира U20.
Также Шмидт вполне можно назвать звездой Instagram. На ее страницу в социальной сети подписано свыше 500 тысяч человек. Такая популярность позволила девушке заполучить несколько контрактов с производителями спортивной экипировки и спортивного питания.
Самая сексуальная спортсменка мира Instagram Алисы Шмидт
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Самая сексуальная спортсменка мира Instagram Алисы Шмидт
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Самая сексуальная спортсменка мира Instagram Алисы Шмидт
1 / 1
Самая сексуальная спортсменка мира Instagram Алисы Шмидт
1 / 1
Самая сексуальная спортсменка мира Instagram Алисы Шмидт
1 / 1
Самая сексуальная спортсменка мира Instagram Алисы Шмидт
1 / 1
Самая сексуальная спортсменка мира Instagram Алисы Шмидт
1 / 1
Самая сексуальная спортсменка мира Instagram Алисы Шмидт
1 / 1
Самая сексуальная спортсменка мира Instagram Алисы Шмидт
1 / 1
Самая сексуальная спортсменка мира Instagram Алисы Шмидт
1 / 1
Самая сексуальная спортсменка мира Instagram Алисы Шмидт
1 / 1
Самая сексуальная спортсменка мира Instagram Алисы Шмидт
1 / 1
Самая сексуальная спортсменка мира Instagram Алисы Шмидт
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Ранее "Апостроф" сообщал, что титулованная украинка феерично завершила выступление на чемпионате мира.