Сын советской теннисистки сенсационно выиграл Итоговый турнир года

Греческий теннисист Стефанос Циципас стал победителем Итогового турнира года, обыграв в финале австрийца Доминика Тима в трех партиях.

Циципас уступил в первом сете на тай-брейке, но во второй партии разгромил соперника, дважды выиграв его подачу. В решающем сете дело также дошло до тай-брейка, но в этот раз удача улыбнулась Циципасу.

Стефанос Циципас (Греция) – Доминик Тим (Австрия) - 6:7 (6:8), 6:2, 7:6 (7:4)

21-летний Циципас стал самым молодым чемпионом Итогового турнира с 2001 года, когда турнир в возрасте 20 лет выиграл Лейтон Хьюитт.

Циципас является сыном советской теннисистки Юлии Сальниковой и грека Апостолоса Циципаса. Сальникова являлась многократной чемпионкой СССР по теннису, а также выигрывала международные турниры. В 1991 году она вышла замуж за Циципаса, приняла греческое гражданство и переехала на родину мужа.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в полуфинале Итогового турнира года Циципас обыграл Роджера Федерера.