В тройке лучших: легендарный тренер высоко оценил уровень сборной Украины

Легендарный украинский футбольный тренер Йожеф Сабо заявил, что отечественная сборная на сегодняшний день входит в тройку лучших в Европе.

Слова 79-летнего специалиста приводит "Команда №1".

Так, Сабо заявил: "Я не возьмусь сказать, в каком состоянии сборная Украины подойдет к континентальному первенству, но на сегодняшний день я вижу ее в тройке лучших европейских команд". Также он поблагодарил подопечных Андрея Шевченко за заключительный матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Сербии и сказал, что наша команда была ближе к победе в этой встрече, нежели ее соперник.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Украины установила уникальный рекорд всех времен.