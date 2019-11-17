Украина спаслась в битве с Сербией на последних секундах

В матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Украины сыграла вничью с командой Сербии со счетом 2:2.

Украинцы неудачно начали матч, позволив сопернику захватить инициативу. На 9-й минуте в ворота украинцев был назначен пенальти, который реализовал Тадич. После этого украинцы перехватили инициативу и прижали соперника к воротам. Счет мог сравнять Ярмоленко, но его удар пришелся в штангу. Впрочем, через несколько минут отличился Яремчук, который точно пробил головой.

В начале второго тайма сербов вперед вывел Митрович, который принял мяч в штрафной и с близкого расстояния переправил его в ворота. Спас Украину от поражения Беседин, который после паса Ярмоленко точно пробил с разворота.

СЕРБИЯ - УКРАИНА: ВИДЕО ГОЛОВ



Благодаря ничьей Украина гарантировала себе попадание в первую корзину при жеребьевке финального турнира Евро-2020.

Сербия – Украина - 2:2 (1:1)

Голы: Тадич (9, с пенальти), Митрович (56) - Яремчук (32), Беседин (90+3)

Сербия: Райкович, Родич, Миленкович, Максимович, Коларов, Радонич (Милинкович-Савич, 82), Гудель, Максимович (Миливоевич, 76), Ляйич (Гачинович, 69), Тадич, Митрович.

Украина: Пятов, Матвиенко, Миколенко, Кривцов, Караваев, Цыганков (Беседин, 77), Коваленко (Шепелев, 77), Малиновский (Шахов, 88), Сидорчук, Ярмоленко, Яремчук.

Предупреждения: Матвиенко (8), Радонич (34), Коларов (84).

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