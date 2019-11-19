Третья мировая в ринге: "Иранский Халк" готовится дебютировать в MMA

В 2020 году в смешанных единоборствах (MMA) должен состояться один из наиболее ожидаемых дебютов последнего времени - первый бой в самом жестком виде спорта готовится провести Саджад Гариби, которого называют "Иранским Халком".

Об этом сообщает The Sun.

Согласно информации источника, первым соперником Гариби в поединке по правилам MMA станет американец Мартин Форд. Бой состоится в начале 2020 года. Организаторы шоу уже окрестили предстоящую схватку как "США против Ирана: третья мировая война".

Саджад Гариби - Иранский Халк Instagram Саджада Гариби 1 / 1 Саджад Гариби - Иранский Халк Instagram Саджада Гариби 1 / 1 Саджад Гариби - Иранский Халк Instagram Саджада Гариби 1 / 1 Саджад Гариби - Иранский Халк Instagram Саджада Гариби 1 / 1 Саджад Гариби - Иранский Халк Instagram Саджада Гариби 1 / 1 Саджад Гариби - Иранский Халк Instagram Саджада Гариби 1 / 1 Саджад Гариби - Иранский Халк Instagram Саджада Гариби 1 / 1 Саджад Гариби - Иранский Халк Instagram Саджада Гариби 1 / 1 Саджад Гариби - Иранский Халк Instagram Саджада Гариби 1 / 1 Саджад Гариби - Иранский Халк Instagram Саджада Гариби 1 / 1

Гариби профессионально занимается пауэрлифтингом. Свое прозвище 27-летний спортсмен получил за схожесть телосложения с голливудским киногероем Халком.

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