"Раскат грома" в действии: в MMA случился самый эффектный нокаут года

На турнире по смешанным единоборствам (MMA) Probellum 1 француз Давид Галлон победил британца Росса Пирсона нокаутом, который уже можно смело называть самым эффективным в текущем году.

В третьем раунде Галлону удался удар ногой с разворота по лицу соперника, после которого тот упал на настил. Рефери сразу же остановил бой. Пирсон оказался в глубочайшем нокауте, ему сразу же была оказана медицинская помощь.

Отметим, что в MMA удар, которым Галлон победил соперника, известен как "раскат грома".

Для Галлона это был 26-й бой в смешанных единоборствах. На его счету 17 побед и 7 поражений. Еще 2 поединка с его участием завершились вничью. В активе Пирсона 20 побед, 17 поражений и 1 ничья в 38 боях.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинец чудовищным нокаутом победил в чемпионском бою.