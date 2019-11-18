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"Раскат грома" в действии: в MMA случился самый эффектный нокаут года

понедельник, 18 ноября 2019, 16:55
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На турнире по смешанным единоборствам (MMA) Probellum 1 француз Давид Галлон победил британца Росса Пирсона нокаутом, который уже можно смело называть самым эффективным в текущем году.

В третьем раунде Галлону удался удар ногой с разворота по лицу соперника, после которого тот упал на настил. Рефери сразу же остановил бой. Пирсон оказался в глубочайшем нокауте, ему сразу же была оказана медицинская помощь.

Отметим, что в MMA удар, которым Галлон победил соперника, известен как "раскат грома".

Для Галлона это был 26-й бой в смешанных единоборствах. На его счету 17 побед и 7 поражений. Еще 2 поединка с его участием завершились вничью. В активе Пирсона 20 побед, 17 поражений и 1 ничья в 38 боях.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинец чудовищным нокаутом победил в чемпионском бою.

Александр Силкин Версия для печати
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Раздел: Спорт Тема: Спорт
Теги: MMA, нокаут, видео

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