Кто он такой? Ломаченко бросил вызов американскому чемпиону мира

Украинский боксер Василий Ломаченко прокомментировал присуждение титула регулярного чемпиона мира по версии WBC в легком весе американцу Девину Хейни.

Об этом Ломаченко рассказал в интервью своему YouTube-каналу.

"Кто такой Хейни и кого он победил? Как он завоевал титул? Вот как? Если мы боксировали за титул с чемпионами или с официальными претендентами, то он получил пояс только потому, что я его освободил. И ему его дали. Поэтому кричать о том, что ты чего-то достиг или что ты такой сильный, что тебя избегают...

Не вопрос, я готов драться с кем и когда угодно. Мне без разницы. Здесь вопрос лишь в бизнесе. Это профессиональный спорт, в котором не только спортсмены, а еще и промоутеры зарабатывают деньги. Поэтому здесь вопрос к ним. Я готов и без проблем приму вызов", - заявил Ломаченко.

Напомним, что Ломаченко является франчайзинговым чемпионом мира по версии WBC, суперчемпионом мира по версии WBA, а также чемпионом мира по версии WBO.

Ранее "Апостроф" сообщил, что Ломаченко потерял первое место в рейтинге P4P по версии издания The Ring.