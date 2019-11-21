Чемпион Украины проиграл "Барселоне" в ключевом матче футзальной Лиги чемпионов

В матче 2-го тура элитного раунда Лиги чемпионов по футзалу чемпион Украины херсонский "Продэксим" уступил "Барселоне" со счетом 2:4.

Украинцы открыли счет на второй минуте усилиями Рониньо, но каталонский клуб вскоре вышел вперед, отличились Диего и Феррао. В середине второго тайма Даниэль увеличил преимущество "Барселоны", но Зваричу вскоре удалось сократить разрыв в счете. В концовке встречи окончательный счет установил Лозано.

Таким образом, "Барселона" вышла на первое место в группе D, опережая "Продэксим" на три очка.

В заключительном туре "Барселона" сыграет с белорусской "Столицей", а "Продэксим" встретится с чешской "Спартой".

Стоит отметить, что в финальный турнир выйдет только победитель группы.

"Продэксим" - "Барселона" – 2:4 (1:2)

Голы: Рониньо (2), Зварич (32) – Диего (4), Феррао (8), Даниэль (29), Лозано (40)

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 1-м туре элитного раунда Лиги чемпионов "Продэксим" обыграл "Столицу".