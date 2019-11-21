RU  UA  EN

четверг, 21 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.00
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

21 ноября

18:46
Мародерство россиян на украинских кораблях высмеяли жесткой карикатурой
18:10
Из-за редкой мутации взрослая овчарка выглядит как щенок: фото
17:54
Вокруг известного украинского издательства разгорелся скандал в сети из-за России: фото
17:40
Скандал с нардепом-педофилом из "Слуги народа": появилось фото указа президента, подтверждающего судимость
17:15
81-летний Энтони Хопкинс рассказал, как поддерживает активность мозга
17:08
НАБУ завело дело против экс-главы СБУ: в чем его подозревают
16:59
Что я только не пробовал: MELOVIN честно рассказал о борьбе с позорной привычкой
16:58
Зеленский сделал заявление о расследовании убийств на Майдане
16:45
В Украину пришли первые снегопады: в сети делятся фото из разных регионов
16:35
Морально надавили: в скандале с нардепом-педофилом всплыл "след" Богдана
16:32
Привет, 1937-й год: сети взорвались шутками и фотожабами из-за принятия в России нового закона
16:15
Премьеру фильма с Сэмюэлом Л. Джексоном отменили из-за секс-скандала
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Чемпион Украины проиграл "Барселоне" в ключевом матче футзальной Лиги чемпионов

четверг, 21 ноября 2019, 18:10
переглянути новину українською

В матче 2-го тура элитного раунда Лиги чемпионов по футзалу чемпион Украины херсонский "Продэксим" уступил "Барселоне" со счетом 2:4.

Украинцы открыли счет на второй минуте усилиями Рониньо, но каталонский клуб вскоре вышел вперед, отличились Диего и Феррао. В середине второго тайма Даниэль увеличил преимущество "Барселоны", но Зваричу вскоре удалось сократить разрыв в счете. В концовке встречи окончательный счет установил Лозано.

Таким образом, "Барселона" вышла на первое место в группе D, опережая "Продэксим" на три очка.

В заключительном туре "Барселона" сыграет с белорусской "Столицей", а "Продэксим" встретится с чешской "Спартой".

Стоит отметить, что в финальный турнир выйдет только победитель группы.

"Продэксим" - "Барселона" – 2:4 (1:2)
Голы: Рониньо (2), Зварич (32) – Диего (4), Феррао (8), Даниэль (29), Лозано (40)

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 1-м туре элитного раунда Лиги чемпионов "Продэксим" обыграл "Столицу".

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Сербия - Украина - 2:2 Хроника матча, видео голов

Россия - Бельгия - 1:4 хроника матча

Украина - Эстония - 1:0 Хроника матча, видео голов

Ливерпуль - Манчестер Сити - 3:1 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: