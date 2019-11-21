Один из лучших футболистов мира тайно женился: подробности

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии, один из лучших футболистов современности Криштиану Роналду в тайне от всех сыграл свадьбу.
Как пишет западная пресса, узами брака он связал себя с моделью Джорджиной Родригес, вместе с которой у них есть совместный ребенок.
По какой причине пара не стала афишировать данное событие, пока не известно. При этом журналисты допускают, что причиной могут быть отношения матери футболиста с новоиспеченной женой. Говорят, что они не ладили.
Сама свадьба прошла в Марокко, куда пара часто ездила на отдых. Сюда не пригласили ни единого фотографа, поэтому в сети невозможно найти какие-либо снимки с мероприятия.
Джорджина и Роналду встречаются с 2016 года. А в 2017 году Джорджина родила футболисту дочь - Алану Мартину.
Напомним, что Роналду сделал громкое заявление после выхода сборной на Евро.