Я его побью: Роналду сделал громкое заявление после выхода сборной на Евро

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду после выхода на чемпионат Европы 2020 года заявил, что побьет рекорд по количеству забитых мячей в составе национальных команд.

Слова 34-летнего футболиста приводит BBC.

"Все рекорды должны быть побиты, и этот рекорд я побью", - сказал Роналду.

Сейчас на счету нападающего 99 забитых мячей в 164 матчах за сборную Португалии. Больше него забил только бывший игрок национальной команды Ирана Али Даеи - 109 голов в 149 встречах.

Напомним, сборная Португалии выступала в одной группе отбора Евро-2020 с Украиной. Первый матч в Лиссабоне завершился вничью - 0:0. Во второй игре в Киеве победа была за хозяевами - 2:1. Роналду в том матче забил с пенальти.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легендарный тренер высоко оценил уровень сборной Украины.