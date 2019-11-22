Карьера под угрозой? В Италии футболист попал в громкий секс-скандал

Маттео Вольтолини, голкипер итальянского футбольного клуба "Реджана", выступающего в третьем по силе дивизионе страны, оказался в центре громкого скандала.

Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

Согласно информации источника, в сеть попало видео, на котором 23-летний вратарь занимался сексом в общественном туалете ночного клуба с молодой девушкой. Скандальный поступок футболист совершил в воскресенье, 17 ноября. Клуб уже отстранил игрока от тренировок на неделю до того, как станут известны все детали произошедшего.

Сам Вольтолини ограничил доступ к своей странице в Instagram, учитывая популярность, которая на него обрушилась.

Ранее "Апостроф" сообщал, что один из лучших футболистов мира тайно женился.