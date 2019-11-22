Свитолина сделала громкое заявление по Олимпиаде-2020

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина заявила о планах участвовать в Олимпиаде-2020 в Токио.

По словам украинки, она хочет второй раз попробовать себя на главном спортивном форуме четырехлетия.

"Я всегда рада выступать за сборную на Кубке Федерации - к сожалению, не всегда позволяет здоровье. В сезоне очень много турниров и всегда присутствует риск травмироваться ", - сказала именитая спортсменка.

Напомним, что для участия в Олимпийских играх спортсмены должны выполнить норматив по выступлениям в матчах Кубка Федерации за свою страну.

Ранее "Апостроф" сообщал, что греческий теннисист Стефанос Циципас стал победителем Итогового турнира года, обыграв в финале австрийца Доминика Тима в трех партиях.