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Свитолина сделала громкое заявление по Олимпиаде-2020

пятница, 22 ноября 2019, 15:49
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Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина заявила о планах участвовать в Олимпиаде-2020 в Токио.

По словам украинки, она хочет второй раз попробовать себя на главном спортивном форуме четырехлетия.

"Я всегда рада выступать за сборную на Кубке Федерации - к сожалению, не всегда позволяет здоровье. В сезоне очень много турниров и всегда присутствует риск травмироваться ", - сказала именитая спортсменка.

Напомним, что для участия в Олимпийских играх спортсмены должны выполнить норматив по выступлениям в матчах Кубка Федерации за свою страну.

Ранее "Апостроф" сообщал, что греческий теннисист Стефанос Циципас стал победителем Итогового турнира года, обыграв в финале австрийца Доминика Тима в трех партиях.

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