Конец гегемонии трактористов: Милевский завоевал историческое чемпионство с "Динамо"

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский в составе "Динамо-Брест" стал чемпионом Беларуси.

Брестский клуб за тур до окончания первенства стал недосягаемым для преследователей и впервые в своей истории завоевал чемпионский титул. "Динамо-Брест" прервало "золотую" серию БАТЭ, который становился чемпионом 13 раз подряд.

34-летний Милевский перешел в брестское "Динамо" в январе 2019 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 25 матчей в чемпионате Беларуси, в которых стал автором четырех забитых мячей. Напомним, что ранее форвард выступал за "Борисфен", киевское "Динамо", турецкий "Газиантепспор", хорватские "Хайдук" и "Сплит", румынскую "Конкордию", российский "Тосно", а также венгерскую "Кишварду". За сборную Украины сыграл 50 матчей и забил восемь голов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Милевский встретился с Алиевым в Киеве.