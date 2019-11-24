Украинку признали лучшей легкоатлеткой мира: фото

Украинка Ярослава Магучих была признана лучшей молодой легкоатлеткой планеты. Награду "Восходящая звезда" она получила от Международной федерации легкой атлетики (World Athletics).

Почетного звания наша соотечественница была удостоена благодаря своей победе на чемпионате Европы U20 и мировому рекорду в прыжках в высоту среди молодежи - 2,04 метра. Также украинка стала второй на взрослом чемпионате мира.

Лучшим молодым легкоатлетом года был признан эфиопский бегун на длинные дистанции Селемон Барега. Его достижения оказались весомее результатов украинского метальщика молота Михаила Кохана, который также претендовал на награду.

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