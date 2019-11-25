Лидер "Манчестер Сити" пропустит битву с "Шахтером" в Лиге чемпионов

Аргентинский нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро пропустит матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Шахтера". Онлайн-трансляция матча "Манчестер Сити" - "Шахтер" будет доступна на "Апострофе".

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Форвард получил травму в матче чемпионата Англии с "Челси" (2:1) и выбыл из строя на две недели.

31-летний Агуэро является лучшим бомбардиром в истории "Манчестер Сити". В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал две результативные передачи.

Матч "Манчестер Сити" - "Шахтер" состоится завтра, 26 ноября. Поединок пройдет в Манчестере на стадионе "Этихад".

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" лишился двух лидеров перед матчем с "Манчестер Сити".



