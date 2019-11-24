"Шахтер" понес серьезную потерю перед битвой с "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов

Полузащитники донецкого "Шахтера" Тайсон и Марлос пропустят матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против английского "Манчестер Сити".

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Марлос отбывает дисквалификацию за удаление в матче 4-го тура с загребским "Динамо" (3:3). Причина отсутствия Тайсона в заявке не называется.

Полная заявка "Шахтера" на матч с "Манчестер Сити" выглядит так:

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин

Защитники: Додо, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Давид Хочолава, Исмаили

Полузащитники: Тарас Степаненко, Алан Патрик, Виктор Коваленко, Маркос Антонио, Евгений Коноплянка, Тете, Манор Соломон, Сергей Болбат, Маркиньос Сиприано

Нападающий: Жуниор Мораес, Даниил Сикан, Андрей Борячук

Матч "Манчестер Сити" - "Шахтер" состоится 26 ноября. Начало встречи в 22:00.

После четырех туров "Манчестер Сити" лидирует в группе С, набрав 10 очков. "Шахтер" с пятью очками занимает второе место.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Тайсон наказан за оскорбление болельщиков "Динамо".