В Кремле паника: российский спорт близок к мировой изоляции

Руководители спортивных федераций России срочно вызваны в Кремль в связи со сложившимися критическими обстоятельствами.

Об этом сообщает "Чемпионат".

Согласно информации источника, в ближайшее время должно состояться совещание с участием высших руководителей российского спорта и президента страны Владимира Путина. На встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с будущим введением против РФ санкций в спорте, которые станут следствием поддержки допинга в стране на государственном уровне.

Напомним, исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рассмотрит вопрос о наказании для российского спорта на ближайшем заседании, которое состоится 9 декабря в Париже.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Россию ждут новые санкции в спорте.