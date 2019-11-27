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"Бавария" устроила "немецкое порно" в Лиге чемпионов

среда, 27 ноября 2019, 00:10
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Немецкая "Бавария" просто уничтожила сербскую "Црвену Звезду" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, забив в ворота соперника шесть безответных мячей.

Начало погрому хозяев поля положил Леон Горетцка, открывший счет на 14-й минуте. Этот гол остался единственным в первом тайме. После перерыва за дело взялся лучший бомбардир мюнхенцев Роберт Левандовски. Поляк забил в ворота Милана Борьяна четыре мяча. Точку в игре поставил Корентен Толиссо.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Группа B. 5-й тур

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА Сербия - БАВАРИЯ Германия - 0:6

Голы: Горетцка, 14; Левандовски, 53 (с пенальти); Левандовски, 60; Левандовски, 64; Левандовски, 68, Толиссо, 90.

Црвена Звезда: Борьян, Гобельич, Дегенек, Милунович, Родич, Каньяс (Вулич, 61), Петрович (Иванич, 76), Вуканович, Марин, Гарсия (Панков, 69), Боакье.

Бавария: Нойер, Дэвис, Боатенг, Мартинес (Киммих, 68), Павар, Горетцка, Алькантара, Коман, Коутиньо (Перишич, 61), Толиссо, Левандовски (Мюллер, 77).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Бавария" спокойно вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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