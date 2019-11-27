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Чудо-гол спас "летучих мышей" в матче Лиги чемпионов с "Челси"

среда, 27 ноября 2019, 21:50
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"Валенсия" и "Челси" сыграли вничью в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Счет в матче был открыт на 40-й минуте. Карлос Солер ударом в касание пробил Кепу Аррисабалагу после навеса Родриго. Однако уже через минуту "Челси" отыгрался. Матео Ковачич подобрал мяч перед штрафной хозяев и пробил точно в правый от Яспера Силлессена угол.

Практически сразу же после перерыва гости вышли вперед. Кристиан Пулишич воспользовался оплошностью в обороне "Валенсии" и с близкого расстояния переиграл Силлессена. На 65-й минуте хозяева могли сравнять счет, однако Даниэль Парехо не реализовал пенальти - его удар отразил Аррисабалага. Исправил оплошность партнера по команде Даниэль Васс. На 82-й минуте он поразил ворота гостей чудо-ударом с правого фланга.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Группа H. 5-й тур

ВАЛЕНСИЯ Испания - ЧЕЛСИ Англия - 2:2

Голы: Солер, 40; Ковачич, 41; Пулишич, 51; Васс, 82.

Нереализованный пенальти: Парехо, 65.

Валенсия: Силлессен, Хауме (Гамейро, 67), Гарай, Габриэль, Гайя, Торрес (Коклен, 74), Парехо, Васс, Солер (Кан Ин Ли, 78), Родриго, Гомес.

Челси: Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Кристенсен, Джеймс, Жоржиньо (Эмерсон, 72), Канте, Ковачич, Пулишич, Абрахам (Батшуайи, 46), Виллиан (Маунт, 80).

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