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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео
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Команда Ракицкого выиграла сверхважный матч в Лиге чемпионов

среда, 27 ноября 2019, 21:44
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Российский "Зенит" обыграл французский "Лион" со счетом 2:0 в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Счет во встрече был открыт на 42-й минуте. Дуглас выполнил навес с угла поля, а Артем Дзюба, переиграв в воздухе Марсело, отправил мяч ударом головой в правый от Антони Лопеша угол ворот. Второй гол хозяева забили под занавес поединка. Магомед Оздоев пробил из-за штрафной, и мяч после рикошета влетел в ворота французского клуба.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Группа G. 5-й тур

ЗЕНИТ Россия - ЛИОН Франция - 2:0

Голы: Дзюба, 42; Оздоев, 85.

Зенит: Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дриусси (Жирков, 81), Кузяев (Сутормин, 90+2), Оздоев, Барриос, Дуглас, Дзюба, Азмун (Ерохин, 84).

Лион: Лопеш, Дюбуа, Марсело, Андерсен (Гуири, 83), Денаер, Маркал (Коне, 58), Траоре, Рейне, Тузар, Корне (Черки, 75), Дембеле.

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