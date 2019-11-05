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Домашние стены не помогли: россияне опозорились в Лиге чемпионов

вторник, 05 ноября 2019, 21:47
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Фото: twitter.com/dierotenbullen

В матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Зенит" проиграл "РБ Лейпциг" со счетом 0:2. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена".

Гости забили гол в середине первого тайма, но он был отменен после просмотра видеоповтора. Перед самым свистком на перерыв счет открыл Диего Демме, добив мяч после отскока от стенки. На 63-й минуте преимущество "быков" увеличил Марсель Забитцер, который вышел один на один, обыграл вратаря и переправил мяч в пустые ворота.

"РБ Лейпциг" лидирует в группе G, набрав девять очков. "Зенит" остался на второй позиции, имея в активе четыре очка.

В 5-м туре "Зенит" на своем поле сыграет с "Лионом". "РБ Лейпциг" дома встретится с "Бенфикой". Матчи состоятся 27 ноября.

"Зенит" Россия – "РБ Лейпциг" Германия - 0:2 (0:1)

Голы: Демме, 45+4, Забитцер, 63

"Зенит": Кержаков, Смольников (Караваев, 46), Иванович (Дриусси, 70), Ракицкий, Дуглас Сантос, Ерохин, Барриос, Оздоев, Осорио, Азмун, Дзюба.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Хальстенберг (Кампль, 46), Мукиеле, Клостерманн, Упамекано, Демме, Лаймер, Нкунку (Вернер, 61), Забитцер, Форсберг (Айдара, 76), Поульсен.

Предупреждения: Ерохин (6), Упамекано (66), Дзюба (66).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

1-й тайм

2-й тайм

Ранее "Апостроф" сообщал, что в матче 3-го тура "РБ Лейпциг" обыграл "Зенит" в Германии.

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