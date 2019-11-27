Магия Месси: "Барселона" уверенно обыграла немецкий топ-клуб в Лиге чемпионов

В матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Барселона" обыграла дортмундскую "Боруссию" со счетом 3:1.

Гости едва не открыли счет на 2-й минуте, но Шульц с близкого расстояния не смог переиграть тер Штегена. После этого "Барселона" перехватила инициативу и прижала соперника к воротам. На 29-й минуте Суарес получил пас от Месси, вышел один на один и переиграл Бюрки. Через несколько минут форварды поменялись ролями и уже Месси поразил ворота соперника. В середине второго тайма Месси вывел Гризманна один на один и француз довел счет до крупного. "Боруссии" удалось лишь сократить разрыв в счете благодаря голу Санчо. В концовке Санчо мог оформить дубль, но его удар перевел в перекладину тер Штеген.

Благодаря победе "Барселона" гарантировала себе первое место в группе и выход в плей-офф. "Боруссия" опустилась на третье место.

В заключительном туре "Барселона" в гостях сыграет с "Интером", "Боруссия" дома примет "Славию".

"Барселона" Испания – "Боруссия" Дортмунд Германия - 3:1 (2:0)

Голы: Суарес (29), Месси (33), Гризманн (67) - Санчо (77)

"Барселона": тер Штеген, Фирпо, Серджи Роберто, Лангле, Умтити, де Йонг, Бускетс, Ракитич (Видаль, 78), Дембеле (Гризманн, 26), Суарес, Месси.

"Боруссия": Бюрки, Хакими, Аканджи, Пишчек (Загаду, 76), Шульц (Санчо, 46), Вайгль, Геррейру, Брандт, Витцель, Ройс, Хуммельс.

Предупреждения: Месси (51), Бускетс (71), Геррейру (74).

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