RU  UA  EN

четверг, 28 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.80
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео
Новости
Матчи
Таблицы
Видео
Шахтер

Новости

27 ноября

20:10
Обещали и не выполнили: у Зеленского сделали заявление по отмене коммуналки части украинцев
19:43
Зашквары - это нормально: Мендель высказалась про громкие скандалы со "слугами народа", видео
19:12
Мы хотим мира всем: сын Ротару отреагировал на скандал вокруг певицы
19:00
Почему мы набираем лишний вес? 5 главных ошибок питания, которые легко исправить
18:27
Кремль навязывает условия: озвучены итоги минских переговоров по Донбассу
18:02
Леся Никитюк похвасталась загорелым телом в откровенном бикини
17:54
В Украине назначена языковой омбудсмен: фото и биография чиновницы
17:51
Переобулся в воздухе: сети впечатлила карьера главы АПУ при Порошенко
17:33
Задержан "крестный отец контрабанды", объявленный Зеленским в розыск
17:14
Купить смогут не все: у Зеленского сделали заявление по введению рынка земли
17:07
Человек пакистанского бизнесмена: стало известно о скандальных назначениях в "Укроборонпроме"
16:24
Все идет к этому: в России сделали важное заявление об отдельной встрече Зеленского с Путиным
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Магия Месси: "Барселона" уверенно обыграла немецкий топ-клуб в Лиге чемпионов

среда, 27 ноября 2019, 23:53
переглянути новину українською

В матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Барселона" обыграла дортмундскую "Боруссию" со счетом 3:1.

Гости едва не открыли счет на 2-й минуте, но Шульц с близкого расстояния не смог переиграть тер Штегена. После этого "Барселона" перехватила инициативу и прижала соперника к воротам. На 29-й минуте Суарес получил пас от Месси, вышел один на один и переиграл Бюрки. Через несколько минут форварды поменялись ролями и уже Месси поразил ворота соперника. В середине второго тайма Месси вывел Гризманна один на один и француз довел счет до крупного. "Боруссии" удалось лишь сократить разрыв в счете благодаря голу Санчо. В концовке Санчо мог оформить дубль, но его удар перевел в перекладину тер Штеген.

Благодаря победе "Барселона" гарантировала себе первое место в группе и выход в плей-офф. "Боруссия" опустилась на третье место.

В заключительном туре "Барселона" в гостях сыграет с "Интером", "Боруссия" дома примет "Славию".

"Барселона" Испания – "Боруссия" Дортмунд Германия - 3:1 (2:0)
Голы: Суарес (29), Месси (33), Гризманн (67) - Санчо (77)

"Барселона": тер Штеген, Фирпо, Серджи Роберто, Лангле, Умтити, де Йонг, Бускетс, Ракитич (Видаль, 78), Дембеле (Гризманн, 26), Суарес, Месси.

"Боруссия": Бюрки, Хакими, Аканджи, Пишчек (Загаду, 76), Шульц (Санчо, 46), Вайгль, Геррейру, Брандт, Витцель, Ройс, Хуммельс.

Предупреждения: Месси (51), Бускетс (71), Геррейру (74).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

1-й тайм

2-й тайм

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ливерпуль - Наполи - 1:1 Хроника матча, видео голов

Барселона - Боруссия - 3:1 Хроника матча, видео голов

Зенит - Лион - 2:0 Хроника матча, видео голов

Валенсия - Челси - 2:2 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: