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Александрия - Вольфсбург - 0:1 Видеообзор

четверг, 28 ноября 2019, 22:50
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В матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы "Александрия" проиграла немецкому "Вольфсбургу" со счетом 0:1.

Единственный гол в концовке первого тайма забил Вегорст, который реализовал пенальти.

АЛЕКСАНДРИЯ - ВОЛЬФСБУРГ: ВИДЕО ГОЛА

Таким образом, украинский клуб потерял все шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.

"Александрия" Украина – "Вольфсбург" Германия - 0:1 (0:1)
Гол: Вегорст (45+1, с пенальти).

"Александрия": Панькив, Бабогло, Мирошниченко, Дубра, Пашаев, Банада, Гречишкин, Шастал (Третьяков, 55), Запорожан, Ковалец (Безбородько, 39), Лучкевич.

"Вольфсбург": Кастельс, Виллиам, Брукс, Тиссеран, Руссийон, Арнольд, Гилавоги, Жоао Виктор (Штеффен, 61), Брума, Вегорст, Мехмеди (Клаус, 80).

Предупреждения: Брума (19), Пашаев (45), Руссийон (69), Безбородько (71).

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