Александрия - Вольфсбург: смотреть онлайн видео голов

В матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов украинская "Александрия" играет с немецким "Вольфсбургом". Встреча проходит во Львове на стадионе "Арена Львов".
Счет был открыт в концовке первого тайма. Форвард "Вольфсбурга" Вегорст реализовал 11-метровый.
ЛИГА ЕВРОПЫ
5-й тур. Группа I
АЛЕКСАНДРИЯ Украина - ВОЛЬФСБУРГ Германия - 0:1 (0:1) *идет 2-й тайм
Гол: Вегорст (45+1, с пенальти)
"Александрия": Панькив, Бабогло, Мирошниченко, Дубра, Пашаев, Банада, Гречишкин, Шастал, Запорожан, Ковалец, Лучкевич.
"Вольфсбург": Кастельс, Виллиам, Брукс, Тиссеран, Руссийон, Арнольд, Гилавоги, Жоао Виктор, Брума, Вегорст, Мехмеди.
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