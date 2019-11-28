Александрия - Вольфсбург: смотреть онлайн видео голов

В матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов украинская "Александрия" играет с немецким "Вольфсбургом". Встреча проходит во Львове на стадионе "Арена Львов".

Счет был открыт в концовке первого тайма. Форвард "Вольфсбурга" Вегорст реализовал 11-метровый.

ЛИГА ЕВРОПЫ

5-й тур. Группа I

АЛЕКСАНДРИЯ Украина - ВОЛЬФСБУРГ Германия - 0:1 (0:1) *идет 2-й тайм

Гол: Вегорст (45+1, с пенальти)

"Александрия": Панькив, Бабогло, Мирошниченко, Дубра, Пашаев, Банада, Гречишкин, Шастал, Запорожан, Ковалец, Лучкевич.

"Вольфсбург": Кастельс, Виллиам, Брукс, Тиссеран, Руссийон, Арнольд, Гилавоги, Жоао Виктор, Брума, Вегорст, Мехмеди.

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