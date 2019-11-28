"Аякс" сделал шаг к выходу в плей-офф Лиги чемпионов

"Аякс" в матче пятого тура группового этапа во Франции играл против "Лилля" и добыл победу со счетом 2:0.

Гости открыли счет на второй минуте, когда точным ударом отметился Зийех. Закрепить преимущество нидерландские футболисты смогли в середине второго тайма, когда отличился Промес.

Победа позволила "Аяксу" единолично возглавить квартет. Второе и третье место занимают "Челси" и "Валенсия", которые имеют на два балла меньше, чем у "Аякса".

Лилль - Аякс 0:2

Голы: Зийех, 2, Промес, 59

Лилль: Меньян - Челик, Джало, Магальяйнс, Мандава - Сумаре, Андре (Санчеш, 77) - Иконе, Язычи (Реми, 82), Бамба (Араужо, 72) - Осимхен

Аякс: Онана - Дест, Схюрс, Мартинес, Тальяфико - Лабьяд (Ланг, 45+2), Ван де Беек - Мазрауи (Альварес, 46), Зийех (Де Йонг, 85), Промес - Тадич

Предупреждения: Мандава, Осимхен - Мазрауи

Напомним, что итальянский "Интер" разбил одного из главных аутсайдеров Лиги чемпионов.