Итальянский "Интер" разбил одного из главных аутсайдеров Лиги чемпионов

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов итальянский "Интер" на выезде обыграл чешскую "Славию" со счетом 3:1.

Команда Антонио Конте открыла счет на 19-й минуте, но еще до свистка на перерыв "Славия" отыгралась.

Выйти вперед итальянцы смогли только на 81-й минуте, когда забил Лукаку. Спустя еще 8 минуты Лаутаро Мартинес поставил точку.

Судьба второй строчки в группе решится в шестом туре, в котором "Интер" примет "Барселону", а "Славия" на выезде сыграет с "Боруссией".

Славия - Интер 1:3

Голы: Соучек, 37 (с пенальти) - Мартинес, 19, 88, Лукаку, 81.

Славия: Коларж - Цоуфал, Фридрих (Такач, 83), Кудела, Борил - Соучек, Гушбауэр (Зеленый, 70) - Масопуст, Станчу (Траоре, 58), Шевчик - Олайинка

Интер: Ханданович - Де Врей, Шкриниар, Годин - Кандрева, Брозович, Валеро (Гальярдини, 77), Весино (Эспозито, 80), Бираги (Лазаро, 76) - Мартинес, Лукаку

Предупреждения: Кудела - Весино, Мартинес.