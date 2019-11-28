Кто выиграет "Золотой мяч"-2019: названо имя сенсационного обладателя трофея

В 2019 году "Золотой мяч" отдадут аргентинцу Лионелю Месси, о чем пишут авторитетные западные издания.

По данным Transfermarkt, недавно с аргентинским футболистом уже встречались организаторы награды, которые обсуждали детали вручения "Золотого мяча".

Голосование за лучшего футболиста года состоялось еще 9 ноября, но официально победитель будет назван изданием France Football 2 декабря.

Для Лионеля Месси данный "Золотой мяч" может стать уже шестым. Ранее его признавали лучшим футболистом мира в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.

В прошлом году награду вручили хорвату Луке Модричу, выступающему за мадридский "Реал".

Интересно, что в числе главных претендентов в этом году числились Вирджил ван Дейк из "Ливерпуля" и Криштиану Роналду из "Ювентуса".

Напомним, что Месси установил уникальный рекорд Лиги чемпионов.