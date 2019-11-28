Снова лучше Роналду: Месси установил уникальный рекорд Лиги чемпионов

Форвард "Барселоны" Лионель Месси установил очередной рекорд в Лиге чемпионов, забив гол в ворота 34-го клуба в турнире.

27 ноября нападающий отличился дублем в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией".

По этому показателю он опередил нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду и бывшего форварда "Реала" Рауля, которые отправляли мячи 33-м клубам в Лиге чемпионов.

Интересно, что игра с "Боруссией" стала для Мессии 700-й в карьере. В этих играх он записал на свой счет 613 забитых мячей, а также отдал 249 результативных передач.

Месси является пятикратным обладателем "Золотого мяча". Также в своей карьере шесть раз получал "Золотую бутсу".

Напомним, что 27 ноября состоялись восемь матчей 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов сезона-2019/20, по итогам которых определился еще один участник плей-офф.