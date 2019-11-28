RU  UA  EN

четверг, 28 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.80
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео
Новости
Матчи
Таблицы
Видео
Шахтер

Новости

27 ноября

20:10
Обещали и не выполнили: у Зеленского сделали заявление по отмене коммуналки части украинцев
19:43
Зашквары - это нормально: Мендель высказалась про громкие скандалы со "слугами народа", видео
19:12
Мы хотим мира всем: сын Ротару отреагировал на скандал вокруг певицы
19:00
Почему мы набираем лишний вес? 5 главных ошибок питания, которые легко исправить
18:27
Кремль навязывает условия: озвучены итоги минских переговоров по Донбассу
18:02
Леся Никитюк похвасталась загорелым телом в откровенном бикини
17:54
В Украине назначена языковой омбудсмен: фото и биография чиновницы
17:51
Переобулся в воздухе: сети впечатлила карьера главы АПУ при Порошенко
17:33
Задержан "крестный отец контрабанды", объявленный Зеленским в розыск
17:14
Купить смогут не все: у Зеленского сделали заявление по введению рынка земли
17:07
Человек пакистанского бизнесмена: стало известно о скандальных назначениях в "Укроборонпроме"
16:24
Все идет к этому: в России сделали важное заявление об отдельной встрече Зеленского с Путиным
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Лига чемпионов: "Бенфика" упустила сверхважную победу на последних секундах

четверг, 28 ноября 2019, 00:35
переглянути новину українською

В матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Бенфика" упустила победу над "РБ Лейпциг", хотя вела с преимуществом в два мяча.

Гости открыли счет на 20-й минуте, отличился Пицци. В середине второго тайма преимущество португальского клуба увеличил Винисиус. Однако, хозяева сумели уйти от поражения. На 90-й минуте Форсберг сократил разрыв в счете, реализовав пенальти. Через несколько минут он же забил второй гол в ворота португальцев и лишил их победы.

"РБ Лейпциг" с 10 очками лидирует в группе G. Для выхода в плей-офф немецкому клубу нужно набрать еще одно очко. "Бенфика" осталась на четвертом месте и обязана побеждать в 6-м туре.

В заключительном туре "РБ Лейпциг" на выезде сыграет с "Лионом". "Бенфика" дома встретится с "Зенитом". Матчи состоятся 10 декабря.

"РБ Лейпциг" Германия – "Бенфика" Португалия - 2:2 (0:1)
Голы: Форсберг (90, с пенальти, 90+6) - Пицци (20), Винисиус (59)

"РБ Лейпциг": Гулачи (Мвого, 64), Клостерманн, Упамекано, Ампаду (Мукиеле, 56), Саракки (Шик, 70), Демме, Лаймер, Форсберг, Забитцер, Нкунку, Вернер.

"Бенфика": Влаходимос, Алмейда, Ферру, Рубен Диаш, Гримальдо, Таарабт, Серви (Жота, 90), Пицци (Кайо, 90), Габриэл, Шикинью, Винисиус (де Томас, 82).

Предупреждения: Таарабт (52), Рубен Диаш (89).

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 4-м туре Лиги чемпионов "РБ Лейпциг" обыграл "Зенит".

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ливерпуль - Наполи - 1:1 Хроника матча, видео голов

Барселона - Боруссия - 3:1 Хроника матча, видео голов

Зенит - Лион - 2:0 Хроника матча, видео голов

Валенсия - Челси - 2:2 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: