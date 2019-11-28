Лига чемпионов: "Бенфика" упустила сверхважную победу на последних секундах

В матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Бенфика" упустила победу над "РБ Лейпциг", хотя вела с преимуществом в два мяча.

Гости открыли счет на 20-й минуте, отличился Пицци. В середине второго тайма преимущество португальского клуба увеличил Винисиус. Однако, хозяева сумели уйти от поражения. На 90-й минуте Форсберг сократил разрыв в счете, реализовав пенальти. Через несколько минут он же забил второй гол в ворота португальцев и лишил их победы.

"РБ Лейпциг" с 10 очками лидирует в группе G. Для выхода в плей-офф немецкому клубу нужно набрать еще одно очко. "Бенфика" осталась на четвертом месте и обязана побеждать в 6-м туре.

В заключительном туре "РБ Лейпциг" на выезде сыграет с "Лионом". "Бенфика" дома встретится с "Зенитом". Матчи состоятся 10 декабря.

"РБ Лейпциг" Германия – "Бенфика" Португалия - 2:2 (0:1)

Голы: Форсберг (90, с пенальти, 90+6) - Пицци (20), Винисиус (59)

"РБ Лейпциг": Гулачи (Мвого, 64), Клостерманн, Упамекано, Ампаду (Мукиеле, 56), Саракки (Шик, 70), Демме, Лаймер, Форсберг, Забитцер, Нкунку, Вернер.

"Бенфика": Влаходимос, Алмейда, Ферру, Рубен Диаш, Гримальдо, Таарабт, Серви (Жота, 90), Пицци (Кайо, 90), Габриэл, Шикинью, Винисиус (де Томас, 82).

Предупреждения: Таарабт (52), Рубен Диаш (89).

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 4-м туре Лиги чемпионов "РБ Лейпциг" обыграл "Зенит".