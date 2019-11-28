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Лига Европы: казахстанский клуб одержал сенсационную победу над английским грандом

четверг, 28 ноября 2019, 21:05
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В матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы казахстанская "Астана" сенсационно обыграла английский "Манчестер Юнайтед".

Английский клуб открыл счет в начале встречи, отличился Лингард. Впрочем, во втором тайме счет сначала сравнял Шомко, а затем защитник манкунианцев Бернард срезал мяч в собственные ворота.

Стоит отметить, что "Манчестер Юнайтед" играл в Казахстане без многих ведущих игроков.

"Манчестер Юнайтед" сохранил лидерство в группе Н и в заключительном туре на своем поле сыграет с "Партизаном". "Астана" осталась на последнем туре и завершит выступления в турнире гостевой игрой с АЗ.

"Астана" Казахстан – "Манчестер Юнайтед" Англия - 2:1 (0:1)
Голы: Шомко (55), Бернард (62, автогол) - Лингард (10)

"Астана": Эрич, Шомко, Постников, Рукавина, Бейсебеков, Маевский, Логвиненко, Ротарю, Сигурйонссон, Муртазаев (Янга, 90), Хижниченко (Перцух, 85).

"Манчестер Юнайтед": Грант, Шоу, Бернард, Туанзебе, Гарнер (Рамазани, 84), Левитт, Лингард, Гомес (Гэлбрейт, 89), Лэрд, Гринвуд, Чонг (Бугаиль-Меллор, 65).

Предупреждения: Сигурйонссон (39), Левитт (59), Логвиненко (69), Бейсебеков (81), Шомко (83), Лингард (88).

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