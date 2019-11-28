Ливерпуль - Наполи - 1:1 Видеообзор

В матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" дома принимал итальянский "Наполи". Игра завершилась вничью 1:1.

В этой игре должен был решаться первый участник плей-офф турнира, однако команды не смогли определить победителя. Более того, в случае победы "красные" досрочно бы гарантировали себе первое место в квартете.

На гол в середине первого тайма от Мертенса "Ливерпуль" ответил точным ударом на 65-й минуте, когда отличился Ловрен.

Ливерпуль - Наполи 1:1

Голы: Ловрен , 65 - Мертенс, 21

Ливерпуль: Алиссон - Гомес (Окслейд-Чемберлен, 57), Ловрен, ван Дейк, Робертсон - Хендерсон, Фабиньо (Вейналдум, 19), Милнер (Александер-Арнольд, 78) - Салах, Фирмино, Мане

Наполи: Мерет - Максимович, Манолас, Кулибали, Мариу Руи - Ди Лоренцо, Аллан, Зьелински (Юнес, 85), Руис - Мертенс (Элмас, 81), Лосано (Льоренте, 72)

Предупреждения: Робертсон - Кулибали, Аллан